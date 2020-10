Dirkaču več let aresta

Avtomobilistični dirkač Željko Ćumurdžić je obsojen na štiri leta in sedem mesecev zapora. Na koprskem okrožnem sodišču so 29-letnega Hrpeljčana pred dnevi spoznali za krivega, ker je ukradel šest let star BMW M3, vreden 25 tisočakov, v lasti NLB Leasinga.Desetega novembra 2015, samo 14 dni po nastopu na državnem prvenstvu, je Ćumurdžić na Pobeški cesti v koprskem naselju Prade med 5.45 in 7.15 prežagal ključavnico modrega športnega avtomobila, ga spravil v pogon in odpeljal v garažo Manuela F. v Prvačini pri Novi Gorici. Lizingojemalec, 41-letni Nebojša M., ki je vozilo deset mesecev po kraji odplačal, je junija ...