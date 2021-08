Direktorja osumljena goljufanja pri prodaji plemenitih kovin

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zoper dva osumljenca zaradi dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve. Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da sta se kot direktorja gospodarske družbe v Sloveniji in gospodarske družbe v tujini pri opravljanju dejavnosti trgovine s plemenitimi kovinami izognila plačilu davkov. Družba je neupravičeno v celoti oziroma deloma dobila vrnjen davek v Sloveniji za dobave domnevnim kupcem v drugih državah EU. Kriminalisti so ugotovili, da to ne drži, saj je bilo blago prodano končnim kupcem v Sloveniji, in sicer v znesku okoli 532.000 evrov.



Zaradi knjiženja poslovnih dogodkov v poslovne knjige na podlagi vsebinsko napačnih listin so moška ovadili tudi zaradi kaznivih dejanj ponareditev ali uničenje poslovnih listin. Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je predvidena kazen zapora do osmih let, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa je predvidena kazen zapora do dveh let.

