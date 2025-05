Dino Muzaferović - Cezar: človek, ki brez težav ubija

Ljubljana • Osemintridesetletni Dino Muzaferović, ki ga kličejo Cezar, se je rodil v Veliki Kladuši v BiH, del otroštva pa naj bi preživel v Sloveniji. Že kot mladoletnika naj bi ga obravnavala slovenska policija, s svojo kriminalno dejavnostjo pa naj bi se vzpenjal po lestvici, dokler ni postal vodja kriminalne združbe, ki je delovala v Veliki Kladuši.

V Sloveniji organiziran kriminal ne more obstajati brez osebe iz Velike Kladuše.

Kot pravi bosanski novinar Avdo Avdić, urednik portala Istraga.ba, »v Sloveniji organiziran kriminal ne more obstajati brez osebe iz Velike Kladuše«. Z mednarodno tiralico ga iščejo Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Italija. Po informacijah iz BiH gre za človeka, znanega po svoji brutalnosti, ki brez težav ubija.

V policijski akciji Escobar se je Cezar izognil roki pravice, konec leta 2022 pa so ga aretirali v Nemčiji in ga izročili Italiji, kjer je tudi iz zaporniške celice vodil preprodajo droge in orožja po Evropi. To združbo je sicer v mednarodni akciji razbil Europol, ko so aretirali 37 ljudi, zasegli 15 ton kokaina, 10 ton heroina, ponarejene osebne izkaznice in celo policijske uniforme. Sodelovala je tudi slovenska policija.

Špela Kovač, s katero ima Muzaferović dva otroka. FOTO: Dejan Javornik

Cezarjeva partnerica, s katero ima dva otroka, skupno pa ima tri, je sestra Drejca Kovača, domnevno enega vodilnih v slovenski celici Kavaškega klana, Špela Kovač, ki pa je na sodišču dejala, da nista več skupaj. V Sloveniji je priprt zaradi suma, da je naročil likvidacijo Satka Zovka v Ljubljani. Medtem sta v Ljubljani stekla še dva kazenska postopka zoper njega, v obeh primerih je krivdo zavrnil. Na okrožnem sodišču se zagovarja zaradi obtožb o nasilništvu, zatajitvi in poskusu izsiljevanja, na okrajnem pa zaradi ponarejanja listin.