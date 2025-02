Dimniški požar se je razširil na ostrešje (FOTO)

V četrtek ob 15.29 je v naselju Zgornja Ščavnica, v občini Sveta Ana, prišlo do dimniškega požara, zaradi katerega se je nato ogenj razširil na ostrešje.

Lastniki so nemudoma pričeli z gašenjem, gasilci PGD Sveta Ana pa so požar dokončno pogasili in očistili dimnik. Požar je poškodoval približno štiri kvadratne metre ostrešja, kar pomeni, da je nastala tudi materialna škoda.

FOTO: Gasilska Enota Lokavec