Dilerja z albanskimi koreninami zapor ni izučil (FOTO)

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so zaradi suma storitve kaznivega dejanja prometa s prepovedanimi drogami ter predhodnimi sestavinami za izdelavo mamil 22. maja pri 37-letnem možakarju opravili hišno in osebno preiskavo. O tem smo na kratko že poročali. Po naših zanesljivih informacijah so potrkali pri Fitimu Krasniqiju z Goriškega, ki ima albanske korenine.

Že obsojen

Da se Krasniqi še naprej ukvarja s preprodajo prepovedanih drog, so policisti posumili 30. aprila letos, ko so mu v postopku zasegli več že pripravljenih zavitkov. Da organov pregona ne jemlje resno, se je izkazalo, pa tudi v preteklosti jih ni, saj je bil večkrat obravnavan zaradi prekrškov s področja prepovedanih drog, zaradi trgovanja z njimi pa je bil tudi že pravnomočno obsojen. Ko so možje v modrem zbrali dovolj podatkov, so novogoriškemu državnemu tožilstvu predlagali hišno in osebno preiskavo, tamkajšnje okrožno sodišče pa jim je ugodilo.

Pri preiskavi je sodeloval službeni pes za iskanje prepovedanih drog.

Pri preiskavi je sodeloval tudi službeni pes za iskanje prepovedanih drog iz novogoriške enote vodnikov službenih psov in z njegovo pomočjo so policisti našli in zasegli več pripravljenih zavitkov, najverjetneje z amfetaminom in kokainom. V stanovanju je hranil več elektronskih tehtnic, pripomočkov za pakiranje mamil in zajetno vsoto gotovine – več tisoč evrov. Zaradi suma, da gre za denar, ki izvira iz preprodaje, so mu ga zasegli. Državna tožilka je odredila odvzem prostosti, naslednjega dne pa je s kazensko ovadbo stopil pred preiskovalnega sodnika, ta ga je poslal naravnost v pripor.

Pri njem so spet odkrili drogo.

Štiri dni pozneje je odklenkalo še njegovemu rojaku, po naših podatkih Morinu Flurimu iz Nove Gorice. Gre za utemeljene sume istega kaznivega dejanja, zato so pri njem 26. maja opravili hišno in osebno preiskavo. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so hitro ugotovili, da je 42-letni Flurim, njihov stari znanec, prav tako trgovec z drogo. V preiskavi se je izkazalo, da ima v PVC-vrečki grudičasto snov, bržkone gre za heroin. Tega naj bi bilo po neuradnih podatkih za približno 70 gramov, med drugim so mu zasegli dva mobitela in nekaj gotovine, neuradno kakšnega tisočaka, ki naj bi ga zaslužil s prekupčevanjem. Dva dni pozneje je preiskovalni sodnik tudi Flurima poslal za rešetke.