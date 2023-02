Dilerja je sodnik poslal za rešetke

V teh dneh so se velenjski policisti, potem ko so od pristojnega sodišča pridobili odredbo za hišno preiskavo, nenapovedano oglasili pri 33-letnem moškem iz Velenja, za katerega so sumili, da se ukvarja s preprodajo prepovedanih drog. Njihovi sumi so se potrdili, saj so med hišno preiskavo našli 29 zavitkov kokaina, pripravljenega za prodajo, je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje. Prav tako so po njenih besedah našli in zasegli več pripomočkov za pakiranje in preprodajo droge ter več predmetov, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj. Odjemalci so namreč namesto z gotovino drogo kdaj plačali tudi z ukradenimi stvarmi.

»Policisti so 33-letnemu Velenjčanu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu ter predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi privedli k preiskovalnemu sodniku, ta mu je odredil pripor. Za očitano kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od enega do desetih let,« je še sporočila Trbulinova.