Bizarna zgodba o dokaj znanem Velenjčanu, ki je pred leti oblast opozarjal na vse večjo problematiko drog v tem mestu, nato pa sam zabredel v svet mamil, je dobila epilog na sodišču Bosne in Hercegovine. Mitja Kontič je priznal, da je bil kolovodja sedemčlanske združbe, ki je iz Slovenije v to državo tihotapila narkotike in jih tam preprodajala. 35-letnik je obsojen na 12 mesecev zapora, odvzeli pa so mu tudi 18.020 evrov, ki jih je zaslužil s kriminalnimi posli. Večino Kontičevih pajdašev so aretirali v enem od banjaluških stanovanj. FOTO: Tožilstvo BiH Marca 2023 so ga aretirali v posebn...