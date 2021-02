Dilanje v Celovcu ga bo drago stalo

Drogo predali policistu pod krinko

»Obtoženije kriv,« je začela v veliki sodni dvorani kranjskega sodišča sodbo prebirati sodnica. Po mnenju sodišča je 32-letni Tržičan sodeloval v hudodelski združbi, ki je pred petimi leti tihotapila skoraj kilogram heroina iz Slovenije v Celovec.Poleg tega je sodeloval pri dogovarjanju za preprodajo manjše količine heroina, v tistem obdobju pa je posameznikom omogočal tudi uživanje odmerkov konoplje, heroina in kokaina, zato so mu prisodili pet let zapora. Sodba ni pravnomočna, obramba pa je že napovedala, da se bo pritožila.Tako se je z izrekom sodbe končalo sojenje skupini, za katero je bilo tožilstvo prepričano, da je imela mrežo razpredeno po Sloveniji in tudi v sosednji Avstriji. Preostala člana združbe,in, sta krivdo že priznala, zato so jima v Kranju odmerili zaporni kazni, ki sta ju po naših podatkih že odslužila. Nekaterim članom združbe so pravnomočne zaporne kazni prisodili v sosednji Avstriji. Med obsojenimi v Kranju je najvišjo kazen dobil ravno Pejić.Kot je v obrazložitvi sodbe povedala sodnica Polona Kukovec, so mu nedvomno dokazali, da je sodeloval pri preprodaji slabega kilograma heroina v Celovcu. Tistega dne, ko so sredi mesta preprodali drogo tajnemu policijskemu delavcu, je bil Pejić aretiran v neposredni bližini kraja predaje droge, čez mejo pa naj bi se odpravil v spremljevalnem avtomobilu. To, da so ga Avstrijci aretirali nedaleč od kraja preprodaje, po mnenju sodišča ni bilo naključje, saj so prestreženi telefonski pogovori pripovedovali o tem, da je bil vpet v dogovarjanje o prodaji droge.​Prav tako je bilo sodišče po končanem dokaznem postopku prepričano, da je Pejić sodeloval pri preprodaji 20 gramov heroina, ki so ga v Sloveniji prodali avstrijskemu državljanu. Ta se je sicer minuli konec tedna v Kranj javil iz Avstrije, kjer je zaprt, in pojasnil, da obtoženega ne pozna niti se ni z njimi dogovarjal za nakup droge.​Hkrati je sodišče pritrdilo tožilstvu, ki je obtoženemu očitalo omogočanje uživanja manjših količin konoplje, heroina in kokaina. »Ta točka je dokaz vaše neverjetne lahkosti pri preprodaji droge. Pri posredovanju droge in dogovorih, da boste priskrbeli drogo bratu in preostalim, ki so bili v tistem obdobju odvisni, niste imeli zadržkov,« je dejala sodnica Polona Kukovec in obtoženemu prisodila pet let za zapahi.​Tako je za pol leta presegla predlog tožilstva, ki bi obtoženega poslalo za zapahe za štiri leta in pol. Višino kazni je pojasnila, rekoč, da za tovrstna kazniva dejanja kazenski zakonik predvideva od 5 do 15 let zapora. Segla je po najnižji zagroženi kazni, kajti omilitvenih razlogov, da bi dosodila nižjo od tiste v kazenskem zakoniku, ni našla.​Kot rečeno, je obramba že napovedala pritožbo na odmero kazni. Odvetnikje poudaril, da njegov klient še ni bil kaznovan zaradi kaznivih dejanj, ki bi segala na področje prepovedanih drog, ob čemer je dodal podatek, da so preostalim obtoženim na kranjskem sodišču prisodili bistveno nižje kazni.​Še to: Pejiću so v Kranju sodili pozneje kot soobtoženim, ker je bil štiri leta nedosegljiv za slovensko roko pravice. Gorenjca so iskali tudi prek Europolovega adventnega koledarja, na katerem se ob vsakem koncu leta znajdejo tisti prestopniki, ki so na stari celini poniknili v neznano. Konec lanskega leta, torej pred skoraj enim letom, so iskanega Pejića slovenskim policistom izročili njihovi nemški kolegi, kajti v Nemčiji je prestal zaporno kazen, ki so mu jo po naših podatkih odmerili zaradi tatvine.