Dijakinja grozila z »masakrom« nad sošolci!? Policija razkriva dogajanje ...

Poročali smo, da naj bi dijakinja Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota že dlje časa grozila sošolcem. Zadeva je menda šla celo tako daleč, da je učencem celo pošiljala fotografije nožev, pred dnevi pa nož prinesla tudi v šolo. Šola je nemudoma ukrepala in dijakinji za 14 dni prepovedala prihod v šolo. Zaslišala jo je policija, tej je priznala, da je v sredo nameravala izvesti »masaker« .

Pristojni organi so medtem potrdili, da je bila na šoli prisotna policija. »24. maja 2023 so bili policisti PP Murska Sobota obveščeni, da na eni izmed srednjih šol v Murski Soboti med dijaki krožijo sporočila z neprimerno vsebino. Po prvih zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da med dijaki prek socialnega omrežja krožijo sporočila z grozilno vsebino. Policisti so še istega dne opravili več razgovorov z dijaki, pristojnimi predstavniki šole ter starši. V nadaljevanju sledi nadaljnje zbiranje obvestil in vključitev še drugih pristojnih institucij. Po zbranih obvestilih bo na okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba oz. poročilo,« so nam sporočili s PU Murska Sobota in dejali, da pri obravnavi omenjenega primera podatek, da bi bil uporabljen nož, ni bil ugotovljen.

Opozorilo in apel javnosti

Policisti ob aktualnem dogajanju apelirajo na javnost in opozarjajo, da lahko le s skupnim sodelovanjem in povečano senzibilnostjo za zlorabe, grožnje, stiske pravočasno prepoznamo nasilje in ga ustavimo. »Kot družba moramo biti strpni eden do drugega, v primeru nasilja oz. odklonskega ravnanja otroka/mladostnika pa je treba to prijaviti. S prijavo se bodo v vzgojo ali zaščito otroka vključile vse potrebne institucije, ki bodo poskrbele, da tisti, ki izvaja nasilje, tega ne bo več počel, in da bo tisti, ki je žrtev, zaščiten.«