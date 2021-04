Slovenec načrtoval množični poboj, orožje skrili v mikrovalovno pečico

»Dejavniki, ki vplivajo na odločitev storilcev za izvedbo takih napadov, so različni. Najpogosteje gre za različna psihopatološka stanja ali za maščevanje posameznikom oziroma skupnosti. V Sloveniji tipičnega 'amok' dogodka doslej nismo obravnavali, se pa policisti v zadnjem desetletju sistematično ukvarjamo z usposabljanjem za interveniranje v takih dogodkih,« je še dodal Jerkič.

Je osumljenec polnoletni dijak?

Slovenska policija je predstavila podrobnosti zelo intenzivne kriminalistične preiskave, v kateri sta slovenska policija in ameriški varnostni organi preprečili izvedbo načrtovanih umorov z orožjem . V sodelovanju z ameriškimi varnostnimi organi je namreč prijela osumljenca, ki je načrtoval množični poboj v javnih ustanovah.Podrobnosti kriminalistične akcije sta na novinarski konferenci predstavila vodja sektorja kriminalistične policije pri kranjski policijski upraviin pomočnik direktorja uprave kriminalistične pri GPUKot je uvodoma pojasnil Donoša, so kriminalisti preiskovalnemu sodniku privedli moškega, gre za odraslo osebo, ki je iz ZDA naročil orožje in načrtoval umore v Sloveniji. Orožje (polavtomatsko pištolo znamke Glock ter avtomatsko strelno orožje znamke Remington) je bilo skrito in zapakirano v mikrovalovni pečici. Za pošiljko je že plačal 5000 evrov, a so jo prestregli ameriški preiskovalni organi in o tem obvestili slovensko policijo.Vse skupaj se je dogajalo v aprilu, ko so kriminalisti po prejetem obvestilu takoj začeli intenzivno preiskavo in izsledili naročnika orožja, ki je fizična oseba, orožje pa je naročil kar na svoj naslov. Pri tem so ugotovili, da je orožje kupil zato, da bi ga uporabil za množični poboj ljudi v javnih ustanovah. Motiv za načrtovanje napada je bil maščevanje njemu poznanih oseb. Donoša je pri tem opozoril, da bi pri tem lahko bile žrtve tudi naključni ljudje. »Obstajala je realna možnost in velika verjetnost, da bi v kratkem prišlo do množičnega poboja več oseb.« Prijetje so zaradi specifične situacije izvedli pripadniki specialne enote, moški se pri tem ni upiral. Trenutno je v priporu.Na policiji so bili zelo redkobesedni glede osumljenega, zato niso potrdili neuradnih informacij, po katerih naj bi napad načrtoval srednješolec iz okolice Kranja, ki naj bi imel težave v šoli. Starost osumljenega je zato ostala skrivnost, povedali so le, da gre za odraslega človeka in dagre za občutljive podatke. Prav tako niso izdali, koliko potencialnih žrtev se je znašlo na osumljenčevem seznamu.S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da je moški orožje naročil na temnem spletu ('darknet'). Ta namreč omogoča nakupe na črnem trgu, pri katerem je še toliko težje izslediti ljudi, ki se ukvarjajo s kriminalom.Slednjega so na njegovem domu prijeli v zaključni akciji, pri čemer so prijetje zaradi visoke stopnje tveganja izvedli policisti specialne enote, osumljeni pa se prijetju ni upiral. Kriminalisti so v preiskavi zasegli dokaze, ki potrjujejo obstoj utemeljenega suma kaznivih dejanj poskusa nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ter poskusov umorov. Za prvega je predpisana kazen od šestih mesecev do petih let zapora, za umor pa najmanj 15 let, pri večkratnih žrtvah pa celo dosmrtni zapor.