Devet Rominj ukradlo Božička (FOTO)

Sorodnice z dolenjskega konca države nimajo služb in so brez rednih prihodkov. Ker pa imajo prostega časa na pretek in tudi denarja očitno dovolj, si jih je devet pred začetkom veselega decembra privoščilo izlet na Gorenjsko. V passatu in corsi so se odpeljale na Bled. Namen obiska turističnega bisera pa ni bil ogled njegovih znamenitosti, ampak zgolj in le ta, da si nakradejo dobrot ter daril za praznike in da se toplo oblečejo za mrzle dni. Vampi, ričeti, salame V zgodnjem poznonovembrskem popoldnevu so najprej obiskale Mercator na Ljubljanski cesti. Razkropile naj bi se med policami, vsa...