Devet let po uboju policista pobegnil iz zapora, zoper Asmirja razpisana tiralica

V Trbovljah je v sredo zvečer zavladala manjša panika, ko se je razvedelo, da je iz ljubljanskega zapora pobegnil 38-letni Asmir Sulejmanović. Najhuje je bilo v stanovanjskem bloku v naselju Trboveljska Opekarna oziroma po domače Polaj, kjer stanuje njegova bivša partnerica z otroki: kot smo izvedeli, so se morali stanovalci po odredbi policije zakleniti v stanovanja ter dodatno zakleniti še vhodna blokovska vrata. Prav tako jim je bilo naročeno, naj, če ne poznajo osebe, ki zvoni, ali pa če se ta ne predstavi in ne pove, kaj želi, ne odpirajo vhodnih vrat in je ne spuščajo v stavbo. Stanova...