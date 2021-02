Denis ščitil mamo in fasal nož v prsi (FOTO)

Dejanje je ves čas obžaloval.

Tri leta zapora je kazen, ki jo je prejšnji teden na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi poskusa ubojadobil 39-letni. »Mami, zaklal me je!« Tako je Denis Z. nekaj po pol enajsti zvečer 26. junija lani sporočil svoji mami, h kateri se je zatekel le nekaj trenutkov zatem, ko ga je pred njegovim blokom v Trbovljah z 18-centimetrskim nožem s pol krajšim rezilom zabodel Jovanović.In to direktno v prsni koš, pri čemer je imel Denis Z. zelo veliko srečo, saj, če bi ga zabodel le centimeter višje in z drugega kota, bi lahko umrl. In tudi zato je tožilstvo predlagalo, naj se ga za rešetke preseli za šest let in 10 mesecev. A kljub temu je bila sodnicapriizreku kazni bolj milostna, saj se denimo ni strinjala s tožilstvom, da je bilo dejanje storjeno z najvišjo stopnjo naklepa.»Ni dokazano, da je bilo vaše dejanje v hotenju odvzema življenja. Ste pa v takšno posledico privolili,« je razložila sodnica in dodala, da gre v tem primeru za nižjo stopnjo naklepa, kar pa da je pomembna okoliščina pri odmeri višine kazenske sankcije. Če bi namreč imel namen ubiti Denisa Z., ga potem, kot je še menila sodnica, ne bi le enkrat zabodel ter ga pustil zbežati. Ena od olajševalnih okoliščin je ta, da oškodovanec v napadu ni utrpel trajnih posledic. Pa tudi ta, da je Jovanović dejanje večkrat obžaloval.Sodnica je izrazila upanje, da je bilo to obžalovanje res iskreno. Triletna zaporna kazen se ji zdi povsem pravična, »ki omogoča, da se boste po prestani kazni lažje vključili v normalno življenje«. Obtoženi, ki je ves čas zatrjeval, da Denisa ni želel poškodovati in da je šlo za splet nesrečnih okoliščin, sicer na pravnomočnost sodbe lahko čaka v hišnem in ne v navadnem priporu. Dvornikova je v zvezi s tem poudarila, da njegova mama med postopkom ni potrdila, da bi bil pod vplivom alkohola kdaj nasilen, prav tako je ves čas pripora upošteval hišni red, kar je, kot je spomnila, med priporniki izjema. Verjame pa tudi njegovim zagotovilom, da se bo še naprej izogibal alkoholu. Izpostavila je še mnenje sodnega izvedenca psihiatrične stroke, da je pri obtoženem nevarnost ponovitve kaznivega dejanja sorazmerno nizka ali majhna, če se bo še naprej držal abstinence. Jovanovićeva sposobnost razumevanja svojega dejanja je bila v času kritičnega dogodka zmanjšana.V času kaznivega dejanja je bil namreč Jovanović močno pod vplivom alkohola, saj ga je imel v krvi med 1,49 do 1,84 promila. Po Jovanovićevem zatrjevanju se je celotna zgodba začela odvijati na facebooku. Milena ga je, kot je razložil, dodala za prijatelja in mu napisala, da ji je vroče ter da se hladi z ventilatorjem. Vprašal jo je, ali lahko pride k njej na obisk. Milena mu je odgovorila, da ne. In četudi mu je povedala, da ima partnerja, ki pa ga ni doma, je to razumel kot povabilo. Ko je prišel do stanovanja na vrhu bloka v Trbovljah in potrkal na Milenina vrata, mu ni odprla. Poskušal jo je priklicati, nakar naj bi se mu za hrbet z visoko dvignjeno roko prikazal Denis.Jovanović se je spominjal, da je kričal nanj in da naj izgine, ker je to njegova mama. Nakar naj bi ga tudi žalil in mu grozil. Obtoženega naj bi zato postalo strah. Iz stanovanja je izstopila tudi Milena, ki pa je po Jovanovićevem spominu v rokah držala železni pajser. Iz rok ji ga je vzel sin in začel mahati proti obtoženemu. »Nisem vedel, da je to njegova mama, poskušal sem mu razložiti, da ji nisem pisal nič nespodobnega,« je razlagal in nadaljeval, da ga je zato počakal pred blokom. Takrat je opazil nožek, ki ga je vzel s seboj že pred prihodom v Trbovlje. Nato pa da je prišel Denis s pajserjem, mahal z njim in zraven celo grozil. Začela sta se ruvati, nakar je Denis kar naenkrat šel. Da bi bil poškodovan, ni opazil. »Nikjer ni bilo krvi, celo stopnice je preskakoval,« je povedal.Denis in njegova mama pa sta dogajanje opisala povsem drugače. In sicer da je Jovanović kakšnih 20 minut tolkel po vratih in brcal vanje. V rokah je Milena res imela pajser, a je z njim le enkrat udarila po bližnjem lesu, da bi ustavila obtoženega. »Bo mir, mat k..ba!« je zakričala. Ko je Denisu le uspelo obtoženega nagnati iz bloka, je šel še za nekaj minut v mamino stanovanje, potem pa domov. Spominjal se je, da ga je Jovanović, »bila je trda tema«, pred blokom ruknil in rekel, »evo ti, p..ka«. Najprej ga je le malo speklo, samega vboda pa da ni čutil. Nato se je zatekel nazaj v stanovanje in rekel mami, da je bil zaboden.