Denar nakazali goljufu, policija ga je ujela

Policija je v začetku lanskega leta prejela prijavo primorske družbe, da jih je neznanec opetnajstil za 32 tisočakov. Nepridiprav se je seznanil z elektronsko komunikacijo med oškodovano slovensko družbo in italijansko družbo, s katero je slovenska družba poslovno sodelovala, in nato s podobnega e-poštnega računa, kot ga je uporabljala italijanska družba, pošiljal elektronska sporočila oškodovani družbi. V njih se je predstavljal kot predstavnik te italijanske družbe ter nadaljeval že začeto komunikacijo v povezavi s poslovnim sodelovanjem. Na ta način je zavedel slovensko družbo, da je izpeljala plačilo v višini 32 tisočakov na tuj bančni račun, ki ga je upravljal storilec.



S sodelovanjem s pravosodnimi organi Italije so naši policisti v nadaljevanju pridobili podatke, ki so utemeljevali sum, da za vsem stoji 58-letni državljan Italije. »Z uporabo instituta evropskega preiskovalnega naloga smo zaprosili pristojne pravosodne in varnostne organe Italije, da opravijo zaslišanje osumljenega. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je storilec v Italiji že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja,« pojasnjuje Anita Leskovec, predstavnica koprske policijske uprave za odnose z javnostmi.



Na podlagi zbranih dokazov so zoper osumljenega Italijana spisali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kopru za storitev kaznivega dejanja goljufije, za kar je zagrožena kazen zapora do treh let.



Ob tem na koprski policijski upravi opozarjajo, da so tovrstni ciljani vdori in zlorabe elektronske komunikacije zelo razširjeni. »V zadnjem letu smo prejeli več prijav zlorab elektronske komunikacije med slovenskimi podjetji in njihovimi poslovnimi partnerji iz tujine. Ne gre za pravilo, a tarče so predvsem podjetja, ki poslujejo s tujino v velikih zneskih, napadalci lahko podatke o podjetjih enostavno pridobijo iz javno dostopnih evidenc.«



Napadalci vdirajo v e-poštne sisteme podjetij, od koder lahko spremljajo njihovo elektronsko komunikacijo in si tako pridobijo dovolj pomembnih informacij o poslovnih procesih, da lahko aktivno posežejo v komunikacijo in kupcu pošljejo lažno sporočilo o spremembi transakcijskega računa. Do trenutka, ko podjetja ugotovijo, da je kaj narobe, hitro nastane velika škoda, od nekaj tisoč do več deset tisoč evrov.