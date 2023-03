Delovni stroj v Brezju povozil 30-letnega pešca

V sredo ob 11.29 je v naselju Brezje v občini Mozirje delovni stroj povozil osebo. Gasilci PGD Nazarje so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Mozirje. Helikopter SV z dežurno ekipo HNMP Brnik je poškodovano osebo prepeljal v UKC Ljubljana.

Kaj pravijo na PU Celje?

»64-letni voznik delovnega stroja vozil po lokalni cesti pri tem je med vožnjo do delovnega stroja pristopil 30-letni pešec, ki je nameraval stopiti na delovni stroj. Pešcu je spodrsnilo in je padel pod gosenico delovnega stroja, ki ga je poškodovala po nogi. Policisti bodo o prometni nesreči obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.«