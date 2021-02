Danes ob 12.19 se je na Hradeckega cesti v Ljubljani zgodila delovna nesreča. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je delovni stroj zaposlenega stisnil v prsni koš. Poškodovanca so sodelavci sami prepeljali v UKC Ljubljana.



O nesreči so bile obveščene pristojne službe.

