Delijo letake in pozivajo k protestom, policija pa sporoča ...

V zadnjih dneh se na spletnih omrežjih pojavljajo pozivi k zbiranju ljudi na protestu, predvidenem za četrtek v središču Ljubljane. Za organizacijo protesta stojijo člani Gibanja OPS, ki v nabiralnike ljubljanskih blokov delijo letake s pozivi na protest in med drugim navajajo, da je covid 19 prevara.



Pred jutrišnjim protestom so javnost nagovorili ljubljanski policisti, ki so zapisali, da je zbiranje ljudi še vedno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, gibanje ljudi pa je omejeno na meje občin. Udeležba na shodu ni izjema za prehajanje občinskih meja. Policija bo nadzirala spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepala.



Gibanje ljudi bo za zagotovitev varnosti v okolici parlamenta in vlade omejeno, območje pa bo videonadzorovano. Policija poziva vse, da upoštevajo opozorila in navodila policije ter spoštujejo vse odloke glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi.



Na policiji poudarjajo, da ne posegajo v pravice posameznikom do zbiranja in svobode izražanja, »vendar pa je potrebno razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas in jih je potrebno upoštevati. Vse pozivamo da ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih«.