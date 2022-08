Delavec iz Ljubljane nabunkal šefa, ker ga je opozoril, naj ne pije piva

Polne roke dela so imeli v teh dneh policisti PU Novo mesto z razgretimi glavami, opitimi od alkohola. Posredovati so namreč morali zaradi več pretepov. Brežiški policisti so v petek popoldne intervenirali v Ponikvah, kjer sta se zaradi dolžniških razmerij sprla 22-letnik in 23-letnik. Napetost naj bi okrepil še alkohol, tako da naj bi 22-letnik najprej uporabil dražilni sprej, nato pa še pesti in 23-letnika lažje poškodoval.

V soboto ponoči so policisti na številko 113 prejeli več klicev o zabodenih in poškodovanih osebah v Poganški ulici v Novem mestu, omenjali so nož in pištolo. »Policisti so na kraju dogodka zasegli nož in pištolo, ki naj bi ju uporabil 70-letni osumljenec. Z nožem naj bi poškodoval 32-letnega soseda po roki, s pištolo pa grozil. Oboje so mu sovaščani odvzeli in nato predali policistom,« so sporočili s PU Novo mesto. Na kraju dogodka je bilo več oseb, ki so policistom dajale zelo različne informacije o tem, kdo je »koga in zakaj«, zato preiskava še ni zaključena.

»V petek zvečer so policiste poklicali na pomoč na bencinski servis v Žabji vasi, kjer naj bi dva Roma napadla eno osebo. Policisti so ugotovili, da naj bi ena oseba udarila 42-letnega domačina ter žalila prisotno žensko,« sporočajo policisti, ki kršitelja še iščejo. Plačilni nalog so v soboto popoldne napisali tudi 41-letniku iz okolice Črnomlja zaradi kršenja javnega reda in miru v gostinskem lokalu.

Prepir in pretep med več osebami

V noči na nedeljo so morali posredovati na veselici v Straži, kjer naj bi nekaj pred tretjo uro vzniknila prepir in pretep med več osebami. Varnostniki so jih želeli pomiriti in odpeljati s prireditvenega prostora, pri tem pa se je vmešalo še več drugih, ki so želeli to preprečiti. Ob prihodu policistov so prisotni obtožili varnostnike, da so jih tepli, pri čemer pa je bila edina poškodovana oseba varnostnik, ki je le opravljal svoje delo. Prisotni naj bi ga tudi žalili. Policisti iz Dolenjskih Toplic zadevo še preiskujejo, nato pa se bodo odločili, ali bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve javnega reda in miru oziroma napisali kazensko ovadbo zaradi lahkih poškodb. Večina domnevnih kršiteljev še ni polnoletnih.

Novomeški policisti pa bodo ovadili 45-letnega gradbenega delavca iz Ljubljane, ki je v ponedeljek dopoldne povzročil lahke poškodbe vodji gradbišča na Jakčevi v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je pri kontroli gradbišča zalotil delavca pri kajenju in pitju piva ter ga na to opozoril. Ko ga je hotel odstraniti z gradbišča, pa je izbruhnil prepir, v katerem naj bi 45-letnik vodjo gradbišča večkrat udaril, zaradi česar je moral ta poiskati zdravniško pomoč.