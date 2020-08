Delavec (61) padel z lestve

V sredo ob 16.08 je bila policija obveščena o delovni nezgodi v Kobaridu, kjer je pri delu oziroma čiščenju stekla na objektu

(elektro transformatorska postaja) z lestve padel in se poškodoval 61–letni delavec. S strani pristojne službe so bili na kraj napoteni reševalci. Pri padcu si je omenjeni delavec poškodoval levo nogo (sum zloma levega gležnja). O delovni nezgodi je policija obvestila poleg pristojnih pravosodnih organov (preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici) tudi pristojne inšpekcijske službe. Bovški policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče in bodo po zaključku preiskave podali ustrezen ukrep, so sporočili s PU Nova Gorica.