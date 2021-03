Delavec (29) v službi padel pet metrov globoko

V torek okoli 10. ure so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu v kraju Žvirče na območju PP Dolenjske Toplice. 29-letnik, ki je opravljal dela na strehi stanovanjske hiše, je padel z odra z višine 5,5 metra, poroča PU Novo mesto. Hudo poškodovanega so ga reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



Policisti okoliščine še preiskujejo, o nesreči so obvestili tudi pristojnega inšpektorja za delo. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili tožilstvo.

