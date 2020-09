Delavec (28) poškodovan po glavi

V sredo ob 13.39 so policiste obvestili o nesreči pri delu na območju Ajdovščine, kjer se je poškodoval delavec ene od gospodarskih družb.



Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je 28-letni delavec, državljan BiH, poškodoval pri umikanju z območja žerjava oziroma je po nekaj korakih padel v globino 1,4 metra med zloženimi stebri ter utrpel poškodbe glave. Odpeljali so ga na pregled v šempetrsko bolnišnico.



Poleg pristojnih pravosodnih organov so o nesreči delavca obvestili tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo.



Po dozdajšnjih ugotovitvah so policisti PP Ajdovščina tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.