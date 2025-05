Delavcu preša poškodovala prste, na delavko zgrmelo več palet

V sredo ob 13.30 so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra PU Nova Gorica obveščeni o delovni nezgodi v podjetju v Šempetru pri Gorici, kjer se je huje poškodoval 56-letni delavec. Med delom mu je preša poškodovala prste desne roke. Po nezgodi so poškodovanca z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Na delavko zgrmelo več palet

Prav tako so v sredo popoldne prejeli obvestilo o delovni nezgodi v podjetju v Ajdovščini, kjer se je okoli 14. ure poškodovala 29-letna delavka, ki je upravljala električni ročni viličar. Do nezgode je prišlo pri večjem številu zloženih plastičnih palet, kjer je naložila zgornjo polovico le-teh in jih spustila proti tlom. A so se vilice viličarja zataknile med preostale palete in ga prevrnile, zaradi česar je nanjo padlo več palet. Pri tem je utrpela lahke telesne poškodbe, zdravniško pomoč so ji nudili v šempetrski bolnišnici.