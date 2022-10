Delavci pretrgali plinsko cev, zaradi nevarnih plinov evakuirali vrtec

Okoli devete ure zjutraj so na Trubarjevi cesti v Šentjerneju delavci pri gradbenih delih na cesti pretrgali plinsko cev. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj, zaprli glavni ventil in ustavili uhajanje plina.

Zaradi nevarnosti uhajanja nevarnih plinosv so gasilci skupaj z policisti evakuirali vrtec, ki je v neposredni bližini dogodka in opravili meritve plinov.

Za dokončno odpravo okvare je poskrbel vzdrževalec plinskega omrežja. Obveščene so bile pristojne službe.