Delavci na gradbišču našli večjo mino

Včeraj dopoldne, nekaj pred deveto uro, so celjske policiste obvestili o najdbi nevarnega eksplozivnega sredstva. Nanj naj bi naleteli gradbeni delavci, ki od konca februarja urejajo cesto v naselju Lipa v Štorah v bližini trgovine Mercator, kjer sta tudi večje blokovsko naselje in dom starejših. Na delovišču, kjer torej poteka rekonstrukcija ceste, naj bi našli večjo staro mino.

Nevarno najdbo so odstranili. FOTO: Pu Celje

Šlo naj bi za letalsko bombo SC 50, ki je tam ležala od druge svetovne vojne.

Več najdb

Zaradi odstranitve eksplozivnega sredstva so policisti začasno zaprli cesto v Udarniški ulici in skupaj s prostovoljnimi gasilci iz Štor zavarovali širše območje ter evakuirali ljudi iz bližnjih objektov. A že manj kot uro pozneje so s policije sporočili, da je bila mina varno odstranjena. Odstranila sta jo pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi zahodnoštajerske regije. Šlo naj bi za letalsko bombo SC 50, ki je tu ostala od druge svetovne vojne. Z neeksplodirano topovsko granato italijanske izdelave pa so se pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi zahodnoštajerske, ljubljanske in gorenjske regije ukvarjali tudi v nedeljo popoldne. Na topovsko granato, ki so jo prav tako varno odstranili, je naletel občan v naselju Velika Pirešica.

Spomnimo, da so sredi januarja lani, prav tako med deli na gradbišču, v Prevorškovi ulici v Mariboru našli neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne, težko kar 250 kilogramov. Zaradi varne odstranitve so evakuirali prebivalce v 300-metrskem pasu okoli najdišča. A tudi to bombo so usposobljeni strokovnjaki uspešno deaktivirali in odstranili.