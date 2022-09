Delavca v službi hudo poškodoval stroj

Danes ob 8.24 je v podjetju na Ravnah na Koroškem delovni stroj trčil v delavca in ga huje poškodoval. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so nudili pomoč reševalcem ZRC Koroške, ti pa so poškodovanca prepeljali v SB Slovenj Gradec. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.