Veliko srečo v nesreči sta imela v petek ob 11. uri dva moška, ki sta v ljubljanski Rožni dolini pri hiši izvajala gradbena dela. Po eksploziji je vse kazalo na to, da njuni življenji visita na nitki. Kot so takrat sporočili z ljubljanske policijske uprave, sta bila poškodovana delavca s kraja dogodka prepeljana na zdravljenje v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, saj sta potrebovala operativne posege. »Eden od njiju za zdaj še ostaja v smrtni nevarnosti,« so dodali. K sreči so iz osrednje slovenske bolnišnice že dan pozneje prišle spodbudne novice. Zdravstveno stanje dveh moških, ...