Delavca v Črni na Koroškem reševali s helikopterjem

V četrtek ob 19.01 se je v naselju Koprivna v občini Črna na Koroškem na težko dostopnem terenu poškodoval delavec. Gorski reševalci s Koroške so nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev ZRCK Ravne na Koroškem. V UKC Ljubljana pa je poškodovanca nato s helikopterjem prepeljala posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo Helikopterske nujne pomoči na Brniku.



Gasilci PGD Črna na Koroškem so zavarovali mesto pristanka helikopterja in reševalcem nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebo do helikopterja, poroča Uprava za zaščito in reševanje.