Danilo Lavrinc velja za pokvarjenega policista. Zaradi grehov, ki si jih je nabral kot uradna oseba, si je nakopal še ne pravnomočno kazen šest let in sedem mesecev zapora. Ker je pravnik, je pritožbo zoper to sodbo spisal sam. Flormidal velja za drogo, razen če ga iz upravičenih razlogov predpiše zdravnik. Še eno je v njegovem imenu vložil odvetnik Dušan Csipö, ki se pritožuje nad marsičim, najpomembneje po njegovem pa je: »V tej zadevi so bili tajni ukrepi policije od vsega začetka nezakoniti, zato je treba iz spisa izločiti vse dokaze.« Tudi o tem njegovem predlogu bo danes o...