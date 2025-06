Poročila sta se leta 1978 in se preselila v Slovenijo. On se je leta 1980 zaposlil v podjetju, ki očitno sodi v svet železnic. Tam je bil zaposlen vse do leta 2010. Kot se je pozneje spominjala njegova žena, je delal z azbestom, in sicer je zapiral kontejnerje s to snovjo. To naj bi bila njegova naloga od leta 1980 do leta 1990, ko je odpravljal pošiljke cementa in azbestnih izdelkov. Zbolel je za rakom pljuč in leta 2019 umrl. Sodišče je zdaj pravnomočno prisodilo, da je bila usodna bolezen posledica izpostavljenosti azbestu, in vdovi prisodilo odškodnino. Nima več volje do življenja Azbes...