Poškodoval se je z električno žago

Včeraj dopoldne so policisti PP Bovec obravnavali delovno nesrečo na območju naselja Čezsoča (občina Bovec). Z električno krožno žago se pri eni od tamkajšnjih hiš predvidoma 57-letnik (poškodba zapestja in dlani roke).



Poškodovancu so zdravniško pomoč najprej nudili v bovški ambulanti in nato v šempetrski splošni bolnišnici. Policisti PP Bovec so tujo krivdo že izključili.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: