Delal na strehi, ko se je zgodilo najhujše: odpeljali so ga v bolnišnico

V torek okoli 10. ure so bili policisti obveščeni o delovni nesreči v Ivančni Gorici. Ugotovili so, da je delavec pri delu na strehi pomotoma prišel v stik z električnim priključkov do hiše. Pri tem je prišlo do udara elektrike. Delavec je pri tem utrpel hude telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.