Del primorske avtoceste zaprt zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj

Ob 6.07 sta na primorski avtocesti med Brezovico in Ljubljano trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP ter pomoč policiji, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Portal promet.si pa poroča, da je vozni pas zaprt pred razcepom Kozarje proti Ljubljani. Nastaja zastoj.