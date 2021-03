Del podkupnine zdravnik dal sinu v Švico

143.000 143.000

evrov naj bi dobil.

Zapor in denarne kazni

Priznani zdravnik, vodja dejavnosti intervencijske nevrologije Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, in njegov sin, študent, sta včeraj ljubljanski okrožni sodnicizatrdila, da nista kriva. To pomeni, da se bosta zdaj morala na sojenju braniti očitkov tožilstva, da sta storila kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja.Miloševič naj bi za pridobitev in ohranitev posla dobave medicinskega materiala za zapiranje možganskih anevrizem od podjetja Emporio Medical zase zahteval in sprejel okoli 143.000 evrov. Del tega denarja (114.700 evrov) je bil nato menda nakazan na njegov bančni račun na Hrvaškem, preostalih 27.168 evrov pa na račun njegovega sina v Švici. Prav zaradi tega se je na zatožni klopi znašel tudi Mihael.Kot že rečeno, sta obtožena krivdo zanikala. Njuna zagovornika pa sta medtem tožilstvu očitala, da je kaznivo dejanje v obtožnici premalo konkretizirano, in sodišču predlagala, naj tožilstvo pozove k natančni opredelitvi časa in kraja kaznivega dejanja. ​, odvetnik Zorana Miloševiča, je pri tem spomnil na stališče ustavnega sodišča, da neopredeljeni pojmi ne morejo biti podlaga za kaznivo dejanje. Hkrati je predlagal še, naj sodišče že kar včeraj izreče oprostilno sodbo. Tožilecje očitke na svoj račun zavrnil, tako kot tudi Krstićev predlog o izreku oprostilne sodbe. Za to, kot je ocenil, tudi ni pravne podlage.Spomnimo, da sta Miloševič in njegov sin dva izmed več obtoženih v zadevi Emporio Medical, ki so sredi februarja že bili spoznani za krive. Predstojnik ortopedske klinike UKC Ljubljanaje tako dobil leto in pol zapora in stransko kazen 8100 evrov (dan po izreku sodbe je odstopil z mesta predstojnika), ortoped iz Valdoltretri leta zapora in stransko denarno kazen 20.000 evrov, nekdanji vodja celjske ortopedijedeset mesecev zapora in 6000 evrov stranske denarne kazni, vodja oddelka za kirurgijo hrbtenice na ljubljanski ortopedski klinikipa dve leti in dva meseca zapora ter stransko kazen 15.000 evrov., nekdanji komercialist, pa bo moral, če bo sodba postala pravnomočna, za rešetke za eno leto in pol ter plačati še 10.000 evrov stranske denarne kazni. Cirman, Fokter in Vengust bodo morali vrniti še protipravno pridobljeno premoženjsko korist, in sicer v skupni vrednosti 92.000 evrov.