Deklica s sanmi priletela v zaščitno mrežo, deskar padel v luknjo

Iz dveh smučišč so poročali o nesrečah. Tako je izven smučišča Kanin deskar na snegu padel v luknjo. Gorski reševalec GRS Bovec, nadzornik smučišča in policist so deskarja z vrvno tehniko potegnili iz luknje.

Ob 14.59 pa se je na smučišču pri naselju Zamostec v občini Sodražica, deklica s sanmi zaletela v zaščitno mrežo in se pri tem poškodovala. Gasilci PGD Sodražica so poškodovano imobilizirali in predali v oskrbo reševalcem, so poročali na Upravi za zaščito in reševanje.