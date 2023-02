Deklica ni mogla ustaviti, zapeljala je s smučišča in se hudo poškodovala

Kranjskogorski policisti so bili v petek nekaj po 12. uri, obveščeni o padcu deklice, ki se zaradi prevelike hitrosti smučanja, ni mogla ustaviti in je zapeljala izven smučišča na travnato brežino, kjer je padla in se hudo telesno poškodovala.

Policisti poročajo, da sta ji na kraju pomoč nudila reševalec na smučišču in nadzornik. S kraja je bila s helikopterjem slovenske vojske odpeljana v zdravstveno ustanovo. Policisti vodijo postopek in bodo o vsem obveščali pristojno državno tožilstvo.