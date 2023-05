Deklica na cesti pobirala žogo, ko je vanjo trčil avto: huje je poškodovana

Te dni poročamo o nesrečah, v kateri so huje poškodovani otroci. Potem ko je v nedeljski nesreči umrl otrok, ki je v naselju Breg pri Zagradcu nepravilno prečkal cestišče, sta se v torek zgodili še dve nesreči, v katerih sta se huje poškodovala otroka.

Do obeh nesreč je prišlo v torek okoli 18. ure.

Na območju PP Krško v Sotelskem je 22-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na dovozno pot in trčil v otroka, ki je z zelenice nenadoma stekel na dovoz. Hudo poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v bolnišnico.

Zapeljal iz avtopralnice in ni pogledal, ali lahko varno zavije

Do nesreče je prišlo tudi v Slancah na območju PU Celje, kjer je 27-letni voznik osebnega avtomobila po končanem pranju vozila speljal iz avtopralnice in zavil levo proti izvozu. Ko je z vozilom zapeljal v levo, se ni prepričal, ali lahko to stori varno za druge udeležence v prometu, in trčil v deklico, ki je v tistem trenutku na cesti pobirala žogo, s katero se je igrala.

Deklica je bila v času nesreče z očetom. Utrpela je hude telesne poškodbe in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Celje.

Zoper povzročitelja sledi kazenska ovadba za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti po čl. 323. + KZ-1.