Deklica (13) šla iz šole, povozil jo je domačin (37)

Včeraj popoldne so policisti dobili prijavo staršev, da je pri Hrpeljah nekdo z osebnim avtomobilom trčil v hčerko in jo poškodoval.

»Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 13-letnica ob 13.30 šla iz šole po gozdni poti za šolo (po tej poti je s prometno signalizacijo prepovedan promet za motorna vozila), kjer je vanjo trčil nasproti vozeči 37-letni domačin. Huje poškodovano deklico so odpeljali v SB Izola (zlom stegnenice). Voznik ima veljaven ukrep prepovedi vožnje,« sporočajo s PU Koper in dodajajo, da se preiskava nadaljuje z zbiranjem obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

10-letnica lažje poškodovana

Prav tako včeraj ob 16.16 pa so bili obveščeni, da je v Čežarjih motorist zbil deklico. Odpeljali so jo v SB Izola, kjer so potrdili, da je lažje poškodovana. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 10-letnica prečkala cesto prek prehoda za pešce, ko je 15-letnik z mopedom obvozil kombinirano vozilo pred seboj (ki je ustavilo pred prehodom za pešce) in trčil v deklico. Sledi obdolžilni predlog.

Zadnjih 24 ur

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24ih urah intervenirali v 62 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 125 klicev. Obravnavali so 8 prometnih nesreč z materialno škodo, 1 s hujšimi in 2 z lažjimi poškodbami, zasegli so 1 vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali 2 vloma in 5 tatvin, zaradi kršitev javnega reda so intervenirali v 1 primeru. Na območju PU Koper so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 4 nezakonite prehode državne meje.