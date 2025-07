Dekle zadavil in še dve noči spal ob njej, ljudem pa razlagal, da sta se le malce sporekla

Že ob novembrskem izreku sodbe Mariborčanu Lazarju Terentiću je bilo znano, da stranke v postopku niso zadovoljne z odločitvijo kazenskega senata mariborskega okrožnega sodišča. Tožilstvo je namreč zaradi uboja zanj predlagalo skoraj najvišjo možno kazen (14 leta zapora), obramba pa je trdila, da to, kar je zagrešil mladenič, ni bil uboj, kvečjemu uboj na mah. Sodnica Ksenija Hrastnik je razglasila sodbo: 12 let ječe zaradi uboja. Pritožila se je obramba in pritožilo se je tožilstvo, toda mestno višje sodišče je sporočilo, da je bilo razsojeno pravilno, ter potrdilo prvostopenjsko odločitev. ...