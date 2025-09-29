Dejanja ni dokončal, iz neznanega razloga odstopil

Kranjski policisti so bili včeraj nekaj po 8. uri obveščeni o poskusu vloma v stanovanjsko hišo na območju Žabnice. Neznani storilec je najprej razbil kopalniško okno, nato pa skušal nasilno vstopiti še skozi kuhinjsko okno. Dejanja ni dokončal in je iz neznanega razloga odstopil. Policisti o okoliščinah še zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 110 klicev. Od tega so policisti posredovali v 46 interventnih dogodkih. Štiri s področja kriminalitete, med drugim poskus vloma v hišo in tatvina registrskih tablic.