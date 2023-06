Dejan umrl zaradi sepse, zdravniki krivdo zavračajo

Včeraj bi moral na zatožno klop celjskega sodišča sesti zdravnik Zlatan Tkalec, ki je poleg Branka Breznikarja in Jane Pečovnik eden iz trojice zdravnikov zaposlenih v celjski bolnišnici, proti katerim je tožilstvo pred 10 leti spisalo obtožnico zaradi malomarnega zdravljenja. A Tkalca včeraj ni bilo na sodišče, prišla ni niti njegova zagovornica, odvetnica Alenka Pečnik. Slednja je sicer na bolniškem dopustu, o čemer je sodišče obvestila, a Tkalec svojega izostanka sodišču ni opravičil. Sodnici Maji Manček Šporin tako ni preostalo drugega, kot da narok preloži na 6. julij.

Vsem trem zdravnikom Branku Breznikarju, Zlatanu Tkalcu in Jani Pečovnik obtožnica očita malomarno zdravljenje pacienta in opustitev dolžnega ravnanja pred 13 leti, ko je zaradi sepse v celjski bolnišnici umrl 35-letni Velenjčan Dejan Mrkonjić. Pečovnikova je krivdo zavrnila na predobravnavnem naroku, Tkalec in prvoobtoženi Breznikar pa sta sodišču, kot rečeno, poslala ugovor.

10 let je že minilo od obtožnice.

Kot piše v obtožnici, dogodek sega v marec 2010, ko so v bolnišnico zaradi zapore črevesja sprejeli mlajšega moškega iz Velenja. Operiral ga je specialist splošne kirurgije Branko Breznikar. V nadaljevanju je bil Mrkonjić premeščen na oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo, kjer pa sta bila njegova sobna zdravnika Tkalec in Pečovnikova. Po operaciji 35-letnega Velenjčana so nepričakovano nastali zapleti, internistični postopki so pacientovo stanje drastično poslabšali. Prišlo je do sepse in pacient je umrl. V bolnišnici so izvedli notranji strokovni nadzor, in ta je pokazal na nepravilnosti pri zdravljenju, zato je celjsko tožilstvo po vseh zbranih dokazih in zaslišanjih leta 2013 spisalo obtožnico zoper vse tri zdravnike.

Edina, ki je pred šestimi leti prišla na sodišče, je bila Pečovnikova, a je krivdo po celotni obtožnici zavrnila, njen zagovornik iz odvetniške družbe Čeferin pa je že takrat predlagal izločitev številnih zbranih dokaznih predlogov. Med njimi tudi izvedensko mnenje Komisije za fakultativna izvedenska mnenja Univerze v Ljubljani. Dejal je, da to mnenje pušča dvom o objektivnosti, saj je pri izdelavi tega sodeloval zdravnik Alojz Pleskovič, ki je opravljal tudi strokovni nadzor v celjski bolnišnici. Predlagal je tudi izločitev vseh izjav svoje klientke Pečovnikove, tudi tiste, ki jih je sama podala na tožilstvo še v predkazenskem postopku. Takratna tožilka se z razlogi za izločitev dokazov in izjav ni strinjala. In pojasnila, da je izjavo Pečovnikove tožilstvo pridobilo, ko se je ta sama oglasila na tožilstvu, pri takratnem vodji Ivanu Žaberlu in dejala, da želi v kazenski spis vložiti svojo izjavo. »Izjave, ki so jih organi pregona pridobivali še v času, ko Pečovnikova še ni imela statusa osumljenke, pa so že bile izločene iz spisa,« je pred šestimi leti pojasnila tožilka.