Dedka krivijo za Jaševo (10) utopitev

Pravijo, da stari starši do svojih vnukov čutijo prav posebno ljubezen, ki je oplemenitena že z ljubeznijo do svojega otroka. Starši jih z največjim zaupanjem prepuščamo v varstvo, prepričani, da so tam, pri naših starših, najbolj na varnem. Potem pa en sam nesrečni trenutek preseka to zaupanje, to vero, čisto veselje se sprevrže v neizmerno tragedijo.Takšna tragedija se je zgodila 28. julija, ko je na kopališču pod soško elektrarno v Solkanu tragično utonil desetletni Jaša Šavli iz Ljubljane. S kopanjem v reki Soči si je skupaj z bratoma, starima šest in 12 let, krajšal čas, ko je preživljal brezskrbne počitnice ...