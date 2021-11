December pred vrati, policisti že zasegli petarde (FOTO)

Krški policisti so na podlagi sodne odredbe zaradi suma, da bodo pri preiskavi našli prepovedano drogo, v Leskovcu pri Krškem zjutraj opravili hišno preiskavo.

Zasegli so približno pol kilograma zelenih posušenih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da so prepovedana droga, 2.500 petard in nekaj nabojev, za katere osumljeni ni imel ustrezne listine.

Za najdene in zasežene predmete bodo uvedli postopek o prekršku.