Deček z dvema promiloma alkohola s skirojem trčil v most – ima poškodbe glave in več zlomov

Hrvaški mediji poročajo o hudo poškodovanem otroku (do 15 let) v nesreči z električnim skirojem, ki se je zgodila v nedeljo okoli 21.30 v kraju Orovac pri Bjelovarju, je sporočila Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorske županije.

Portal Bjelovar.live poroča, da gre za dečka, ki je utrpel hude poškodbe glave in več zlomov po telesu. Najprej so ga prepeljali v Splošno bolnišnico dr. Anđelka Višića v Bjelovarju, nato pa zaradi izjemno hudih poškodb v Kliniko za otroške bolezni v Klaićevi ulici v Zagrebu.

Ni nosil čelade in odsevnega jopiča

Iz še nepojasnjenih razlogov je deček izgubil nadzor nad skirojem in zapeljal v jarek, kjer je silovito trčil v betonski most. Po podatkih policije je deček padel na most, medtem ko je električni skiro ostal v jarku ob cesti.

Policija je potrdila, da v času nesreče deček ni nosil zaščitne čelade niti odsevnega jopiča. Prav tako ni izpolnjeval zakonsko določene starostne meje za vožnjo osebnega prevoznega sredstva.

V krvi več kot 2 promila alkohola

Po neuradnih informacijah Bjelovar.live naj bi zdravniki v bolnišnici dečku odvzeli kri in ugotovili, da je imel v organizmu več kot 2 promila alkohola.