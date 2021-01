Deblo mu je stisnilo roko ob drevo

V četrtek je bila policija obveščena o delovni nezgodi na območju naselja Vrsno v občini Kobarid, kjer se je okoli 14.20 ure pri

sečnji dreves poškodoval 23-letni delavec gozdnega podjetja.



Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je omenjeni delavec izvajal sečnjo lesa, ko mu je med delom odžagano deblo stisnilo levo roko ob drugo drevo in mu poškodovalo prst leve roke. Drugi sodelavci so bili nekaj deset metrov stran.



Policija je o nezgodi poleg pravosodnih organov (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državnega tožilstva v Novi Gorici) obvestila tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo. Policisti PP Bovec bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev delovne nezgode s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

