Murskosoboški operativnokomunikacijski center so iz bolnišnice obvestili, da je v sredo, 10. avgusta, v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zaradi poškodb, ki jih je utrpel v prometni nesreči, umrl voznik osebnega avtomobila. Ta je 18. julija trčil v betonski podporni steber na cesti med Mursko Soboto in Bakovci. Tragična nesreča se je zgodila ob 23.26. »Ena oseba se je hudo poškodovala. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, nevtralizirali iztekle tekočine ter pomagali reševalcem NMP Murska Sobota in policiji. Reševalci so poškodovano osebo prepeljal...