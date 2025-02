Roku Snežiču se smeji, je pravnomočno oproščen

Višje sodišče v Mariboru je zavrnilo pritožbo tožilstva na oprostilno sodbo za Roka Snežiča glede obtožb o domnevnem oškodovanju finančne uprave (Furs) z domnevno fiktivno posojilno pogodbo z babico. Pritožbo je označilo kot neutemeljeno in s tem potrdilo sodbo mariborskega okrožnega sodišča iz lanskega junija.

Specializirano državno tožilstvo je davčnemu svetovalcu Snežiču očitalo oškodovanje upnikov zaradi prijave terjatve zdaj že pokojne babice v postopku njegovega osebnega stečaja, s čimer naj bi Furs oškodoval za 150.000 evrov. Z babico naj bi namreč sklenil posojilno pogodbo v višini 400.000 evrov, babica pa je nato to posojilo prijavila kot terjatev v Snežičevem osebnem stečaju ter jo dobila delno poplačano s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku.

Prvostopenjsko sodišče je menilo, da po opravljenem dokaznem postopku ni mogoče z gotovostjo trditi, da so očitki utemeljeni, in je Snežiča oprostilo. Višje sodišče, ki je sodbo tehtalo na pritožbo tožilstva, je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Kot je pojasnilo svojo odločitev, je prvostopenjsko sodišče »odločilna dejstva v zadevi ugotovilo in razjasnilo v celoti in popolnoma, kolikor je bilo to mogoče, izvedene dokaze in zagovor obdolženca je pravilno ocenilo«. Ker sodišče obtožbe ni moglo z gotovostjo potrditi, je Snežiča oprostilo.