Darsovca zahtevala podkupnino

Darsova nadzornika, Darko Čepar iz Dan pri Sežani in Slaven Kovačević iz Materije, se na koprskem okrožnem sodišču zagovarjata pred očitki specializiranega državnega tožilstva, ker naj bi od romunskega državljana, 38-letnega Cristiana T., zahtevala in vzela podkupnino. Zalepil jo je kar z lepilnim trakom. FOTO: Leon Vidic Romunski voznik je imel na vetrobranskem steklu z lepilnim trakom zalepljeno vinjeto, darsovca pa naj bi ga spustila brez postopka, ki ga nista niti dokumentirala, nista mu napisala kazni, ki jo je hotel plačati, ampak baje hotela in vzela 100 evrov podkupnine. Denar m...