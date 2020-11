Danjela ubil s propelerjem

V gozdu blizu Škofje Loke našli truplo

Ob 12.17 so na Praprotnem, občina Škofja Loka, v gozdu našli mrtvo osebo. Reševalci GRS Škofja Loka so osebo prenesli iz gozda do ceste, kjer jo je prevzela pogrebna služba. Na kraju so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči Škofja Loka in policija, poroča uprava za zaščito in