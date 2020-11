Za Danilovo smrt ni bila kriva nesreča

V sredo, 2. septembra, okrog 18. ure se je v naselju Cven pri Ljutomeru zgodila prometna nesreča, ko je voznik mopeda zapeljal na bankino, izgubil nadzor nad vozilom, padel ter se hudo poškodoval.



Policisti so pri zbiranju obvestil v Splošni bolnišnici Murska Sobota izvedeli, da je 64-letni voznik mopeda, Danilo Sabotin, tri tedne pozneje, 25. septembra, v bolnišnici umrl. Svojci so ga v najožjem družinskem krogu od njega poslovili v četrtek, 1. oktobra, na pokopališču v Ljutomeru. Najprej so njegovo smrt prišteli posledicam prometne nesreče, zdaj pa so s PU Murska Sobota sporočili, da so pozneje preiskave in obdukcija potrdili, da je nesrečni mopedist umrl naravni poti – šlo naj bi za srčni infarkt, za posledicami katerega je 23 dni po padcu umrl.



Tudi če odštejemo pokojnega Danila Sabotina, je letošnje leto eno najbolj kritičnih v Pomurju v zadnjih letih, ko gre za najhujše prometne nesreče. Do 19. novembra je namreč na pomurskih prometnicah zaradi prometnih nesreč umrlo šest udeležencev, v istem obdobju lani, pravzaprav v celotnem letu lani pa je na pomurskih cestah v nesrečah umrla ena oseba. Predlani so v prometnih nesrečah na pomurskih cestah umrle tri osebe.