»Sina si mi ubil,« se je med svojim pričanjem k obtoženemu Draganu Čikojeviću obrnila Djurdja Božić, mati pokojnega Danijela Božića, ki so ga približno pol meseca po ugrabitvi v Ankaranu v gozdu pri Okroglem decembra 2019 našli mrtvega. Bil je zaboden, ustreljen, pretepen, polit z varekino, zakopan v plitvi grob. »Čikojević se je drugim hvalil, kako so mojega sina mučili in umorili,« je v solzah pojasnjevala mati pokojnega Božića, a osebe, ki je to razkrila, ni imenovala. »Raje grem v grob, kot da povem vir. Če povem, bodo ubili še njega,« je odgovorila na ...